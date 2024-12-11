Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: Akaryakıt yüklü tanker devrildi

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu tonlarca yakıt yola döküldü.

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: Akaryakıt yüklü tanker devrildi
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:31

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 AID 333 plakalı akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, tankerin deposundaki akaryakıt yola döküldü. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Akaryakıtın alev alma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #akaryakıt #Şanlıurfa

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