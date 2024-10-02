İki ayrı organize suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen Kuyu-31 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

İki ayrı organize suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli yakalandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 08:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa ve Yozgat merkezli Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da organize suç örgütlerine yönelik “Kuyu-31” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu Manisa'da Doğan Gezekli'nin, Yozgat'ta ise cezaevinde olan Ahmet Doğan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında, eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma, esnaflara ait iş yerlerini kurşunlama, silahlı tehditle mağdur şahıslara zorla senet imzalattırma, silah ticareti yapma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla kasten yaralama, vergi usul kanununa muhalefet etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, tefecilik, şantaj ve tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Operasyon

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