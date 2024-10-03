İki çocuk annesi evinde ölü olarak bulundu

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi kadın, kendisinden haber almayan yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

İki çocuk annesi evinde ölü olarak bulundu
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İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 13:37

Olay, Denizli’nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Naciye Algan’dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde kendisine ulaşamayınca evine gitti.

Evin içine giren yakınları Naciye Algan’ın iple asılı halde buldu. Durumu gören yakınları olayı 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildiri.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin incelemeleri neticesinde kadının ölmüş olduğu belirlendi.

Naciye Algan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının, bir süredir psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi.


Etiketler: #Denizli #ölü bulundu #Kadın

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