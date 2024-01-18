İki gecekondu alev alev yandı... Dumandan etkilenenler oldu!

Ataşehir'de gecekonduda çıkan yangın, yanındaki bir başka gecekonduya sıçradı. Alev alev yanan 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:18
İki gecekondu alev alev yandı... Dumandan etkilenenler oldu!
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İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir gecekonduda saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Gecekonduda belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, yandaki diğer gecekonduya sıçradı.

Yangını fark eden gecekondu sakinleri dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan gecekondulara müdahale eden itfaiye ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yangının ardından iki gecekondu da kullanılamaz hale geldi. Yangın da ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenenler ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. 


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