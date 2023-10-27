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Niğde’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Niğde’nin Bor ilçesinde bunan Organize Sanayi Bölgesi’nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 06:37
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Edinilen bilgiye göre, Bor Organize Sanayi Bölgesi’nde atık plastiklerin de depolandığı fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangında, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Fabrika yangınında edinilen ilk bilgilere göre yaralanan olmadığı öğrenildi.


Niğde Yangın

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