Mobilya imalathanesinde yangın!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde metal sanayisinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 24. Metal Sokak’ta bulunan mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını, devriye atan bekçiler fark etti. Bekçilerin haber vermesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüğü yangın sonucu işyerinde hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!