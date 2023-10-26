Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:45

Güncelleme: 26.10.2023 - 10:08

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 24. Metal Sokak’ta bulunan mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını, devriye atan bekçiler fark etti. Bekçilerin haber vermesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüğü yangın sonucu işyerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.