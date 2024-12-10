İki gün haber alınamayan yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, iki gündür haber alınamayan 77 yaşındaki Kemal Ö., evinde bilinci açık halde yerde yatarken bulundu. İtfaiye ekipleri, balkondan girerek içeri ulaşarak sağlık ekiplerine yardımcı oldu ve yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

İki gün haber alınamayan yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:46

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’nde, kendisinden iki gündür haber alınamayan 77 yaşındaki Kemal Ö., evinde bilinci açık ancak hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu.

Alınan bilgiye göre, şehir dışında bulunan eşi, Kemal Ö.’ye ulaşamayınca apartman yöneticisi Pınar Çiçek’ten yardım istedi. Çiçek, yaşlı adamın kapısını defalarca çalmasına rağmen yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla apartmanın 2. katındaki balkona çıkarak camı kırıp içeri girdi. Ekipler, Kemal Ö.’yü yerde hareketsiz yatarken buldu ve kapıyı açarak sağlık ekiplerinin müdahale etmesini sağladı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kemal Ö.’yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.


Etiketler: #Mersin #yaşlı

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