İki ilde fuhuş operasyonu: 1 tutuklama!
Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisinin elde edilmesi üzerine Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, "çarşaf" adlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
MASAK'tan alınan rapor doğrultusunda mahkeme kararına istinaden şüphelilerin yaklaşık değeri 42 milyon 180 bin lira olan 19 değişik marka ve modeldeki araç ile 7 dairesine el konuldu.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 23 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 tam altın, 20 altın bilezik, çeşitli ziynet eşyaları, 1120 lira, suça konu not kağıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ezgi Mola’nın evine 'işgalciler' yerleşti
- 'Hadsizlik ama bunların da işi bu'
- O meslek grubuna yeşil pasaport geliyor
- Serdal Adalı'dan Osimhen sözleri!
- Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
- Özgür Çelik ve 25 kişi hakkında siyasi yasak istendi
- Hastaneye sevk edilen Özdağ yeniden cezaevine gönderildi
- Saldırı günü neler yaşandı?
- X avukatından İmamoğlu için itiraz
- Trump: Tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum