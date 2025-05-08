İki ilde fuhuş operasyonu: 1 tutuklama!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:02

Güncelleme: 08.05.2025 - 16:02

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisinin elde edilmesi üzerine Antalya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, "çarşaf" adlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

MASAK'tan alınan rapor doğrultusunda mahkeme kararına istinaden şüphelilerin yaklaşık değeri 42 milyon 180 bin lira olan 19 değişik marka ve modeldeki araç ile 7 dairesine el konuldu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 23 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 tam altın, 20 altın bilezik, çeşitli ziynet eşyaları, 1120 lira, suça konu not kağıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.