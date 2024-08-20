İki kardeş için arama çalışması başlatıldı
Şanlıurfa'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolduğu belirtilen Suriye uyruklu Yusuf El Hamadi (12) ve ağabeyi İsa El Hamadi (16) için arama çalışması başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Büyüktürbe Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli Yusuf El Hamadi ve ağabeyi İsa El Hamadi eve dönmeyince, aile çocuklarını aramaya başladı.
Aile, evlerinin yakınındaki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında çocuklarının elbiselerini bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sualtı dalgıç polisleri sevk edildi.
Ekipler, kardeşlerin bulunması için çalışmalarına devam ederken, aile bireyleri ise kanal çevresinde umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
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