İki kardeş ölü bulundu... Soba gazı olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş Levent’te boş bir arazideki prefabrik evde kalan Efe ve Mesut Yıldız kardeşler iddiaya göre; ısınmak için yaktıkları mangal sobasından çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerinde bonzai kalıntıları bulundu.
Beşiktaş Levent’te, kağıt toplayıcılığı yapan Efe Yıldız ve Mesut Yıldız kardeşler, ısınmak için yaktıkları mangal sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, kardeşler ve arkadaşları Hasan Aygun, gece saatlerinde bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullandıktan sonra sobada ateş yakarak uyudu. Sabah saatlerinde duman kokusuyla uyanan Hasan Aygun, arkadaşlarını uyandırmaya çalıştı ancak kardeşlerin hareketsiz olduğunu fark etti. Durumu sağlık ekiplerine bildiren Aygun, yardım çağırdı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, odada bonzai kalıntıları bulunduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre kardeşlerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği açıklandı.
Yapılan incelemelerin ardından iki kardeşin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan Hasan Aygun’un ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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