Üvey ağabeyini öldüren 16 yaşındaki çocuk hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 14:45

Güncelleme: 31.08.2023 - 14:52

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak'ta oturan T.E. dün sabah saatlerinde yatağında uyuyan üvey ağabeyi Arda Ercan'ı pompalı tüfekle ateş ederek vurdu.

Komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Arda Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. evde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde işlemleri tamamlanan T.E., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan T.E., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"BANA SÜREKLİ EZİYET EDİYORDU"

T.E.'nin ifadesinde "Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm" dedi. Soruşturma sürüyor.