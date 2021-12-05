İki Nolu Baro Delegesi konuşurken salon boşaldı
Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda, İstanbul İki Nolu Baro delegesi Satılmış Şahin’in konuşması sırasında, delegelerin büyük bölümü salonu terk etti.
TBB’nin 36. Olağan Genel Kurulu, Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde sürüyor. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ve mevcut TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ve Mardin Barosu delegesi Medeni Ayhan’ın aday olduğu kongrede; İstanbul İki Nolu Baro delegesi Satılmış Şahin, gündemle ilgili söz aldığı sırada diğer delegeler salonu terk etti.
Şahin, “Bize ölü doğdu dediniz ama sizler ölümden kaçıyorsunuz. Siz bize bunan sonra neden ayrıldı demeyin. Bölücülük yapan da ötekileştiren de sizsiniz” dedi. Şahin’in konuşmasını 20’ye yakın kişi dinledi” dedi.
Kendilerine “zulüm” yapıldığını ileri süren Şahin, “Sizden adalet beklemiyoruz. Sizden adalet beklemek Güney Kore (Kuzey Kore) liderinden demokrasi beklemekten daha zor. Az önce ne tiranlığımızı koydunuz ne meşru olmadığımızı koydunuz” diye konuştu.
Şahin, “Ne oldu yani? Hangi barodan küçüğüz? 2 bin 500 kişiyiz. Yarın belki 5 bin 10 bin olacağız. O zaman ne diyeceksiniz siz bize” dedi.
Şahin “Belki bundan sonraki seçimde kendi birliğimizi de kuracağız. Adı da Fatih Sultan Mehmet olacak” ekledi.
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