Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Örgüte yardım etmek ve dolandırıcılık suçundan yargılanan sanık Şenol Savul, “Ben dolandırıcı değilim. Kimseye daire satmadım. Paramı kurtarmaya çalışıyordum” dedi. Yargılanan sanık Muhammet Şimşek de bahsi geçen iddiaları kabul etmediğini dile getirdi.

Sanıkların ardından şikayetçi Halil Akbulut, “2013 yılında müteahhit Metin Uçar’dan daire aldım. 2016 yılında başka daireye taşınmak için para verdim. Dairemin Erbil Yapı tarafından başka biri tarafından satıldığını geçen yıl öğrendim. İki taraftan da şikâyetçiyim” diye konuştu.