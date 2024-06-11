'İki taraftan da şikâyetçiyim'

İstanbul Esenyurt’ta yer alan Fly Butik Residence ve iki sitenin yönetiminin silahlı bir çete tarafından ele geçirildiği iddialarına ilişkin açılan davanın ikinci duruşması Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 81 sanık, çeşitli suçlardan yargılandı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00
'İki taraftan da şikâyetçiyim'
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Örgüte yardım etmek ve dolandırıcılık suçundan yargılanan sanık Şenol Savul, “Ben dolandırıcı değilim. Kimseye daire satmadım. Paramı kurtarmaya çalışıyordum” dedi. Yargılanan sanık Muhammet Şimşek de bahsi geçen iddiaları kabul etmediğini dile getirdi.

Sanıkların ardından şikayetçi Halil Akbulut, “2013 yılında müteahhit Metin Uçar’dan daire aldım. 2016 yılında başka daireye taşınmak için para verdim. Dairemin Erbil Yapı tarafından başka biri tarafından satıldığını geçen yıl öğrendim. İki taraftan da şikâyetçiyim” diye konuştu.


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