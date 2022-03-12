İkinci el araçta fiyatlar uçtu: Satış yapılamıyor

12 Mart 2022 Cumartesi, 15:00

Samsun 2. El Otomobil Pazarı'nda satıcılar iş olmamasından şikâyet etti.

İkinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren otomobil satıcısı Samet Işık, “Orta sınıf arabalar satılıyor ama pahalı arabalar hiç satılamıyor” dedi.

Elindeki 1989 model Renault Toros’u 45 bin TL’ye satmaya çalıştığını, 43 bin TL’lik de teklif geldiğini anlatan Işık, “Ancak 45 bin TL'den daha aşağıya satmayacağım. Geçen sene bu arabalar 20-25 bin TL'ye satılıyordu” diye konuştu.

"200 BİN TL’NİN ALTINDA ARAÇ KALMADI"

Orta sınıf araç fiyat bandının 200 bin TL ve üstüne çıktığına dikkat çeken galerici Berkcan Ok ise “Şu anda sadece 50-100 bin TL bandındaki arabalarda çok az satış var. Bir ay önceye kadar sıfır araç fiyatları arttığından ikinci el otomobil satışlarında bir hareketlilik oluyordu ama piyasa tekrar durdu” dedi.

“Yurttaşlar en çok Broadway ve Tofaş arabalara ilgi gösteriyorlar” diyen Ok, şöyle devam etti:

“Şu anda 'Sanayiye gitmeden sorunsuz bir şekilde bir arabaya bineyim' diyorsanız en az 200 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekecek. Orta sınıf bir araba arıyorsanız 200 bin TL altında araba kalmadı. Yüksek sınıf arabalar ise 300-400 bin TL arasında satışa sunuluyor.”