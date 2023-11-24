İkinci el spot dükkanı alev alev yandı: 5 milyon lira zarar oluştu

Yayınlanma: 24.11.2023 - 14:44

Güncelleme: 24.11.2023 - 14:45

Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan ikinci el eşya satan spot dükkanında, gece 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Dükkandan alevlerin çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında dükkan ve içerisinde yer alan eşyalar küle döndü.

“5 MİLYON ZARARIM VAR”

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürerken, iş yeri sahibi Eyüp Çoban daha önce başka bir adresteki dükkanının iki kez kundaklandığını, bu yangında da kundaklanma şüphesinin olduğunu ileri sürdü.

Çoban, “15 yıldır buradayız. Yaklaşık 5 milyon liraya yakın zararım var. Daha önce bir dükkanım da 2 defa kundaklandı. Emeğim gitti. İkinci el eşyalar 2 dakikada petrol gibi hemen yanmış” dedi.