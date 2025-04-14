İkinci kattan düşen 29 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinde ikinci kattaki evinden beton zemine düşen 29 yaşındaki Serkan Akçay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İkinci kattan düşen 29 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:50

Olay, 07 Nisan 2025 tarihinde Serdaroğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir evin ikinci katından dengesini kaybederek beton zemine düşen Serkan Akçay ağır şekilde yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 29 yaşındaki Akçay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Akçay’ın cenazesinin bugün Karatepe mezarlığında defnedileceği öğrenildi.


Etiketler: #aydın

İlgili Haberler

Şantiyede ayağı kayıp düşen işçinin yüzüne inşaat demiri saplandı

Şantiyede ayağı kayıp düşen işçinin yüzüne inşaat demiri saplandı
Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet'in cansız bedenine ulaşıldı

Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet'in cansız bedenine ulaşıldı
Kum ocağında çalışırken nehre düşen 17 yaşındaki Mehmet, kayboldu

Kum ocağında çalışırken nehre düşen 17 yaşındaki Mehmet, kayboldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler