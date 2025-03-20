Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:23

Güncelleme: 20.03.2025 - 15:18

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 86 İBB yöneticisi, işinsanı gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen kişi sayısının 106 olduğu Başsavcılık tarafından belirtildi. Operasyonlarla ilgili iktidar ve yandaş medya tarafından iddialar peşpeşe dillendirildi. İBB’de 560 milyar liralık yolsuzluk yapıldığı ve zimmete para geçirildiği iddialardan en öne çıkanı oldu.

GROK YALANLADI!

ABD’li girişimci ve devlet yetkilisi Elon Musk’a ait olan sosyal medya platformu X’te, gazetemiz yazarı Murat Ağırel, 560 milyar lira iddialarının asılsız olduğunu anlattı. Ağırel’in paylaşımının altında bir X kullanıcısı, yapay zeka Grok’a yolsuzluk iddiasını sordu. Yapay zekanın cevabıysa “Abartılı ve kanıtsız” şeklinde oldu.

Grok’un analizinde şu ifadeler yer aldı:

''Evet, @muratagirel'in paylaşımı doğru görünüyor. İBB'de 560 milyar TL yolsuzluk iddiası abartılı ve kanıtsız. 2023, 2024, 2025 bütçeleri sırasıyla 155, 213 ve 415 milyar TL; bu rakamlar iddiayı imkânsız kılıyor. 2019-2024'te AKP ve MHP, İBB Meclisi'nde çoğunlukta olup denetimi sağladı. Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı denetimlerinde büyük yolsuzluk bulunmadı.''

'OLDUKÇA ABARTILI'

Türkiye'de çok sık kullanılan bir diğer yapay zeka olan 'Chatgpt' de, İBB hakkındaki 560 milyar liralık 'yolsuzluk' iddiasını gerçekçi bulmadığını belirtti. "İddia edilen bu rakam, İBB’nin yıllık toplam bütçesine (yaklaşık 564 milyar TL) neredeyse eşit. Yani, iddia edilen usulsüzlükler tüm belediye gelirlerine denk geliyor ki, bu pratikte mümkün değil" diyerek analizini paylaştı.

CHATGPT ANALİZİ

Chatgpt analizinin tamamında şu ifadeler yer aldı:

''Evet, 560 milyar TL’lik yolsuzluk iddiası oldukça abartılı görünüyor. Çünkü bu rakam, İBB’nin yıllık toplam bütçesine (yaklaşık 564 milyar TL) neredeyse eşit. Yani, iddia edilen usulsüzlükler tüm belediye gelirlerine denk geliyor ki, bu pratikte mümkün değil.

Ayrıca, İBB'nin harcamaları yatırımlar, personel maaşları, altyapı projeleri ve kamu hizmetleri gibi alanlara dağılıyor. Tüm bütçenin usulsüz şekilde kullanılması, belediyenin hiçbir hizmet sunmadığı anlamına gelir ki, bu gerçekçi değil.

Tabii ki, soruşturmanın detayları açıklanmadan kesin bir yorum yapmak zor. Ancak rakamın büyüklüğü ve İBB’nin fiili harcamaları göz önüne alındığında, bu iddianın siyasi bir hamle olabileceği ihtimali de gözardı edilemez.''