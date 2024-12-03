İktidar komisyon görüşmelerini canlı yayınlamamakta ısrarlı: Aman yurttaş izlemesin!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:07

Meclis’te her bütçe döneminde muhalefet milletvekilleri TBMM Plan ve Bütçe görüşmelerenin TBMM TV’den canlı yayınlanmasını, yurttaşların kendilerini yakından ilgilendiren bütçe görüşmelerini izleyebilmesini istiyor. Ancak iktidar kabul etmiyor. TBMM’deki komisyon görüşmeleri canlı yayınlanmıyor. Muhalefet, gerekirse mevzuatta değişiklik yapılarak bu görüşmelerin canlı yayınlanabileceğine vurgu yapıyor. İktidar ise sürekli çeşitli gerekçelerle bu talepleri reddediyor.

CHP'Lİ VEKİL SORDU

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Meclis’teki komisyon görüşmelerinin neden canlı yayınlanmadığını sordu. Önergeye TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi.

Bozdağ, yanıtında, TBMM İçtüzüğü’nün “toplantı günleri” başlıklı maddesinde, “Resmi tatile rastlamadığı takdirde TBMM Genel Kurulu salı günü 15.00’ten 21.00’e, çarşamba ve perşembe günleri saat 14.00’ten 21.00’e kadar toplanır. TBMM vasıtasıyla yapılacak televizyon yayınında, önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu fırkada düzenlenen toplantı günleri ve saatleri esas alınır” hükmü yer aldığını bildirdi.

BOZDAĞ'DAN SAVUNMA

Bozdağ, bu hüküm uyarınca TBMM TV’nin asli görevinin genel kurul çalışmalarını canlı yayınlamak olduğunu savundu. Bozdağ, Yayın Danışma Kurulu’nda komisyon çalışmalarının canlı yayınlanması konusunda bir görüşme yapılmadığını belirtti.