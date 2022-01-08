İktidar milletvekillerinden Erdoğan’a, ‘Bölge insanıyla kucaklaşma' önerisi

08 Ocak 2022 Cumartesi, 04:00

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da “oy kaybeden” AKP, Kürt kökenli seçmen için “yeni atılım” hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Bölgedeki muhafazakâr Kürt kökenli seçmenin Millet İttifakı’na ‘soğuk yaklaşmadığını’” aktaran AKP’li milletvekillerinin “CHP bölgede yoğun çalışıyor. Diğer partiler de ziyaretlere başladı. Partimiz bölge insanıyla daha fazla kucaklaşmalı. Ziyaretlerimizi sıklaştıralım” önerisini getirdiği Erdoğan’ın ise “Gereğini yaptık, daha fazlasını yapacağız” yanıtını verdiği belirtiliyor.

"YOĞUN ÇALIŞMALI"

Başkent kulislerinde uzun zamandır Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki muhafazakâr Kürt kökenli seçmenin “AKP’den uzaklaştığı, bölgede başta Gelecek ve DEVA partileri olmak üzere muhalefetin güçlendiği” konuşuluyordu. 20 yıllık AKP iktidarının bölgedeki konumunun “giderek zayıfladığı, bununla birlikte muhafazakâr Kürt kökenli seçmenin artık Millet İttifakı’na ‘soğuk’ bakmadığı, bölgedeki aşiretlerin de AKP’den uzaklaştığı” dillendiriliyordu. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinden bir grup milletvekiliyle gerçekleştirdiği kahvaltılı toplantıda da gündeme geldi. Bazı vekiller, “AKP’nin son dönemde bölgede başlattığı FETÖ, PKK/KCK operasyonlarının başarılı olduğunu, bölge halkının huzura kavuştuğunu” Erdoğan’a anlattı.

"HDP’NİN ÖNÜNE GEÇMELİ"

Bazı milletvekillerinin, Diyarbakır annelerinin başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası olmak üzere bölgede başlattığı ve sonuç aldığı eylemlere de değinerek, “AKP bölgeyi terörden temizledi. Daha önceki seçimlerde CHP’nin bölgedeki oyu düşüktü. Ancak CHP son dönemde bölgede yoğun çalışıyor. Diğer partilerin milletvekilleri de bölge ziyaretlerine başladı. Bu durumda AKP’li milletvekillerinin de bölge insanıyla daha fazla kucaklaşmasına ihtiyaç var. Ziyaretlerimizi sıklaştıralım. Batı illerindeki AKP’li milletvekilleri de bölgede yoğun çalışma yürütmeli” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Milletvekillerinin Erdoğan’a, “Bölge terörden temizlenince HDP yeniden güç kazanmaya çalışıyor. Bu nedenle bölge insanıyla daha fazla diyalog kurma yöntemi benimsiyor. HDP, bölgedeki yurttaşlar üzerinden ‘ayrıştırıcı’ siyaset anlayışını benimsiyor. AKP’nin, ‘HDP’nin önüne geçmesi gerekli.’ HDP’nin bölgede yeniden güçlenmesi, AKP iktidarı döneminde terör örgütlerine yönelik yaptığı atılımları da ‘sekteye uğratabilir.’ HDP’nin güçlenmesi demek yeniden bölgenin ‘terörle anılmasına, bölgedeki Kürt kökenli kardeşlerimizin ‘terörle yan yana getirilmesine’ vesile olur. AKP, her koşulda bölge insanıyla yeniden kucaklaşmalı, dert ve sıkıntılarını takip edip, çözüm üretmeli. İktidarımıza yönelik tepkileri yerinde tespit edip, yaptığımız atılımları bire bir temasla bölge insanına anlatmalıyız. Doğu illerinin vekilleri bunu gerçekleştiriyor ancak Batı illerindeki milletvekilleri de taşın altına elini koymalı” dediği de kaydedildi.

"GEREKENİ YAPIYORUZ"



Milletvekillerinden gelen önerilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “onay verdiği” ileri sürülüyor. Erdoğan’ın, Batman ve Diyarbakır’a yaptığı ziyaretlere atıfta bulunduğu ve “AKP iktidarı bölge insanıyla her zaman yakın temasta oldu. Bundan sonra da olacak. Bizzat bölgeye ziyaretler düzenliyorum. Diyarbakır ve Batman buna örnek. Gerekeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dediği kaydedildi.

