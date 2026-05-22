Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez oldu

22.05.2026 14:21:00
Haber Merkezi
Mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı gazeteci Atakan Sönmez oldu. Sönmez'in, Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' videosuna destek verdiği ve paylaşım yapan vekillere yönelik "Tarih 'arınacağız’ bildirisini yayınlayan o milletvekillerini de yazacak. Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durana" ifadelerini kullandığı görüldü.
CHP'nin 38. Olağan Kurultay ile ilgili davada dün kararını açıklayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Genel Başkan Özgür Özel'in kazandığı kurultayı iptal ederek, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve getirmesinin yankıları sürüyor.

Göreve kabul etmesinin ardından büyük tepki toplayan Kılıçdaroğlu, basın danışmanını belirledi.

DANIŞMANI DUYURDU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Abdurrahman Yargucı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, basın danışmanlığı görevine gazeteci Atakan Sönmez'in getirildiğini duyurdu.

Yargucı, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, basın danışmanlığı görevi için Gazeteci Atakan Sönmez’i resmî olarak görevlendirmiştir. Yeni görevlendirme partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni görevinde Sayın Sönmez’e başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Görevlendirme kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sönmez ise, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na şahsıma tevdi ettiği görev için kendisine  teşekkür ediyorum. Medya ile demokratik ve eşitlikçi bir iletişim sürecinin yürütülmesi adına değerli gazeteci meslektaşlarım ile iletişim ve koordinasyon içerisinde sağlıklı bilgilendirmeleri yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısı için var gücümüzle çalışacağız."

'ARINMA' VİDEOSUNA DESTEK VERMİŞ!

Atakan Sönmez'in, önceki gün Kılıçdaroğlu tarafından yayımlanan ve 'arınma' mesajı verdiği videoyu destekleyen bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

Videoyu paylaşarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren CHP'li milletvekillerinin ismine de yer veren Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Tarih 'arınacağız’ bildirisini yayınlayan o milletvekillerini de yazacak. Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durana.

Gamze Akkuş İlgezdi

Mahir Polat

Orhan Sarıbal

Mustafa Adıgüzel

Rıfat Nalbantoğlu

Sevda Erden Kılıç

Hüseyin Yıldız

Hasan Öztürkmen

Deniz Demir"

