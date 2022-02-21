İktidara yakın Yeni Akit gazetesi 'Çok Güzel Hareketler'i hedef aldı: Oyuncuya sansür uyguladı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 11:32

'Çok Güzel Hareketler 2' programı iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin hedefi haline geldi.

"Skandal bitmek bilmiyor... Çok Güzel Hareketler 2 rezilliğinin yeni adresi belli oldu!" başlıklı haberde porgramın 'milli ve manevi değerleri ayaklar altına aldığı' belirtildi.

"SKANDAL PROGRAM"

Akit'in programı hedef aldığı haberde, "Düşük reyting oranları nedeniyle ekranlara veda ettiği düşünülen Çok Güzel Hareketler 2 adlı sözde komedi programının yeni adresi ortaya çıktı. Kanal D ile yollarını ayırarak 31 Ocak tarihinde final yapan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi belli oldu. Milli ve manevi değerlerin komedi adı altında alaya alındığı skandal program artık Star TV'de yayınlanacak. Geçtiğimiz 31 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünün final olacağı Twitter'dan duyurulan Çok Güzel Hareketler 2'nin dijital platformlarda yayın hayatına devam edeceği ileri sürülüyordu. Skandal programın bazı skeçlerinde milli ve manevi değerlele alenen dalga geçilmişti. Bir skeçte erkeğin kadın kılığında rol alıp isminin Felak Nas olması ve dansöz çıkarmaları tepkileri beraberinde getirmişti" ifadesi kullanıldı.