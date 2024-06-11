İktidara yakınlığı ile bilinen iş insanının şirketi iki santral için Çevre Bakanlığı’na başvurdu: Aydın’ın JES çilesi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Aydın’da jeotermal elektrik santralları (JES) için yapılan kaynak arama çalışmaları tarım arazilerinin sonunu getiriyor. Uzmanların tüm uyarılarına karşın il genelinde temiz enerji adı altında şirketlerin projeleri sürüyor. AKP iktidarı ile yakın ilişkilerde bulunduğu gündeme gelen Mehmet Hanefi Öksüz’ün şirketi Kipaş Holding’e ait Maren Maraş Elektrik, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi’nde jeotermik kaynak aramak için sondaj yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iki farklı parselde yapmak istediği projeyle birlikte başvuran şirket onay alırsa tarım arazilerinden oluşan iki farklı alanda sondaja başlayacak. Sondaj işlemi alanlara 20-30 metre uzunluğunda kuleler dikilerek gerçekleştirilecek. Açılacak sondajlar 1400 ile 1600 metre derinliğinde yapılacak.

MEZEKÖY KAZANMIŞTI

Daha önce Köşk ilçesindeki Mezeköy Mahallesi sakinlerinin JES’lere karşı direnişi gündeme gelmişti. 2022’de çadırlı başlayan nöbet direnişi, açılan davalar sonucunda kazanılmıştı. Danıştay kararları onamış, şirket alandan çekilmişti. Ancak şirketin çalışma yaptığı alanda kestiği ağaçlar için bölge sakinleri “eski haline dönmesinin imkânı olmadığını” kaydetmişti.

DÖRT YILDA 17 PROJE

Son dört yıl içerisinde Bozdoğan, Didim, Germencik, Köşk ve Kuyucak ilçelerinde 17 adet sondaja dayalı JES projeleri için adım atıldı. Zorlu Enerji, Menderes Geothermal Elektrik gibi şirketlerin çalışma yürütmek istediği bölgelerde Ocak 2020’den bu yana dokuz projeye bakanlık tarafından “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir”, sekiz projeye “ÇED olumlu” kararı verildi.

