İl genelinde eş zamanlı baskın: IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Gaziantep’te terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

İl genelinde eş zamanlı baskın: IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 09:30

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılan baskında IŞİD'e üye olmak, terör örgütüne finans sağlamak ve propagandasını yapmak suçu kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 3’ü tutuklandı.


Etiketler: #gaziantep #Terör örgütü #IŞİD

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