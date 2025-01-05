İl genelinde eş zamanlı baskın: IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Gaziantep’te terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.
Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılan baskında IŞİD'e üye olmak, terör örgütüne finans sağlamak ve propagandasını yapmak suçu kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Etiketler: #gaziantep #Terör örgütü #IŞİD
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- 3,5 yaşındaki Efe'nin katili 'annesi' çıktı
- Murat Övüç gözaltına alındı
- En düşük emekli maaşında artış yapılacak mı?
- İSKİ açıkladı!
- Özgür Özel'den açık çağrı
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Termometreler eksi 33 dereceyi gördü