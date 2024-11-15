İlaçlama faciası sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak bebeğe acı veda: 'Oğlumu öldürdüler'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 16:01

Güncelleme: 15.11.2024 - 16:02

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapılmış, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetmiş, anne ve baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik olmuştu.

Minik Altay Toprak bebek için Kahramanlar Camisi’nde öğle namazını takiben cenaze töreni düzenlendi.

BABA VE ANNE DAKİKALAR BOYUNCA TABUTA SARILDI: “OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER”

İlaçlama sonrası fenalaşarak hastanede tedavi gören ve taburcu edilen anne Raziye Kınalı ve baba Recep Kınalı, dakikalarca bebeklerinin minik tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Acılı baba Recep Kınalı, “Oğlumu öldürdüler. O bir melekti, toprak geldi, toprak gidiyor” dedi.

ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cenazede acıya daha fazla dayanamayan anne Raziye Kınalı ise baygınlık geçirdi.

Minik bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi. Öte yandan, ilaçlama firmasından 3 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.