İzmir'deki yangında 5 çocuk can vermişti... Annenin ifadesi ortaya çıktı: 'Çocuklarım üşümesin diye...'
İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrikli sobada çıkan yangında 5 çocuk can vermişti. Yangın sırasında hurda toplamaya giden anne, adliyeye sevk edilmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Annenin ifadeleri ortaya çıktı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde eşi Hakan Akcan cezaevinde olan 27 yaşındaki Melisa Akcan, 11 Kasım akşamı topladığı hurdaları satmak için ayrıldığı evde yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuğunu bıraktı. Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra 'taksirle ölüme neden olma' suçundan adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre Melisa Akcan ifadesinde, "Gündüz topladığım hurdaları evin bahçesine bıraktım. 5 çocuğum da evdeydi. Çıkmadan önce evde çocukları uyuttum. Çıkmadan elektrikli sobayı yakıyım mı yakmayayım mı diye düşündüm. Tereddütte kaldım. Hava soğuktu. Çocuklarım üşümesin diye sobayı yakmaya karar verdim. Daha sonra sobayı yakıp hurdacıya doğru yola çıktım. Bahçede duran hurdaları satmak için hurdacıya gittim. 800 liraya hurdaları sattım. 15-20 dakika içinde geri geldim" dedi.
5 YAŞINDAKİ OĞLUM KAPIYI AÇABİLİYORDU
İfadesinde evin kapısını kilitlemediğini anlatan Akcan, "Kapıyı kilitlemedim. 5 yaşındaki oğlum kapıyı kendisi açabiliyordu. Keşke sobayı açmadan çıksaydım. Çok pişmanım. Daha önce de çocuklarımı yalnız bırakmıştım. Böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmedim" dedi.
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