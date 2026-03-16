İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı için düzenlenecek cenaze ve anma programı açıklandı.

Ailesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecek.

Anma töreninin ardından Ortaylı’nın cenazesi aynı gün ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

Aile tarafından yapılan duyuruda ayrıca cenaze için çiçek gönderilmemesi istendi. Bunun yerine dileyenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapabilecekleri ifade edildi.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Prof. Dr. Ortaylı için Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatıldı.

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.