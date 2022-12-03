İlber Ortaylı gençlere seslendi: Kimse seni beklemiyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı, yurtdışına gitmek isteyen gençlere seslendi. Ortaylı, "Çıkın, oturun, okuyun, öğrenin ama gelin. Adam olan babasının evini terk edip, ahır yapsınlar diye dışarı çıkmaz" dedi.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Osmaniye 6. Kitap Fuarı’nda konuştu.
Tarih bilincinin millet olmakta çok önemli olduğunu vurgulayan Ortaylı, yurtdışına çıkmak isteyen gençlere seslendi.
Ortaylı, "Burası babanızın memleketi. Adam olan babasının evini bırakıp, ahır yapsınlar diye dışarı çıkmaz" ifadelerini kullandı.
İlber Ortaylı şöyle konuştu:
"Her şeyden evvel bir şeye dikkat edeceğiz. Buradan kaçarım, giderim, orada yaşarım… Yaşayamazsın, kimse seni beklemiyor. Beklenen mülteci guruplarından değilsiniz. Es kaza gittin, neresinde oturursun o cemiyetin, belli olmaz. Gördünüz adamın halini. Dr. Öz, bir numaralı cerrah. Pensilvanya'dan aday oldu, karşısına sarsağın birini koydular, ona rey verdiler. Her şeyin doğru dürüst hesabını kitabını yapın. Biz size dışarıya çıkmayın demiyoruz. Çıkın, oturun, okuyun, öğrenin ama gelin. Ama belli ki yer küreye fazla gelirsiniz. Burası babanızın memleketi, bunu da unutmayın. Adam olan baba evini terk edip, ahır yapsınlar diye dışarı çıkmaz."
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