İlber Ortaylı'dan dikkat çeken 'yatırım' tavsiyesi: 'Zenginlik ilk anda gelmeyebilir ama...'

Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı programda izleyicilere nedenini açıklayarak zeytinlik almalarını tavsiye etti.

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken 'yatırım' tavsiyesi: 'Zenginlik ilk anda gelmeyebilir ama...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:02

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Ortaylı bir yatırım tavsiyesinde bulundu. Ortaylı konuşmasında izleyicilerine zeytinlik almalarını tavsiye etti.

“NE ZAMAN NE GELECEĞİ BELLİ OLMAZ”

İlber Ortaylı’nın açıklamaları şu şekilde:

"Öyle 10 dönümle 20 dönümle zengin olmazsın ama zeytinin ortaya çıkar. Hediyeliğin ortaya çıkar ve sadaka verirsin. Zeytinyağı artık önemli bir sadaka aracı oldu. Çünkü artık insanlar kötü bitkisel yağa bile para bulamıyor. Bunların hepsini düşünmek lazım. Ona göre herkesin bir şekilde zeytin ziraatına katılması lazım. Beklediğiniz zenginlik ilk anda gelmeyebilir ama ne zaman ne geleceği de belli olmaz."


Etiketler: #ilber ortaylı #Prof. Dr. İlber Ortaylı #yatırım

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