İlginç anlar... Gelin ve damat düğünlerine dolmuşla gitti

Artvin’de dünya evine giren gelin ve damat dolmuş kullanarak düğün salonuna gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 15:00
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Artvinli Tolgahan Aydemir ile Adana’dan gelin gelen Şifa Kabayel, düğünleri için gelin arabası yerine, toplu taşıma kullanımına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kuaförden düğün salonuna kadar dolmuş kullandı.

Aydemir ve Kabayel çifti hazırlıklarını tamamladıktan sonra Şehit Dursun Acar Caddesi’nde dolmuş durağına giderek ‘Çarşı–Köprü’ güzergahındaki dolmuşa bindi.

Dolmuş şoförü ve yolcular gelin ve damadı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

 


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