İliç soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma kapsamında şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz da tutuklandı.
İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanla ilgili hazırlanan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterilen şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz dün gözaltına alandı.
Ankara'da mahkemeye çıkarılan Schwartz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İliç soruşturması kapsamında tutukla sayısı 13'e yükselirken, toprak altında olan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pendik’teki erkek cesedinin kimliği belli oldu
- Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
- Yönetim kurulu üyeliğine atandı!
- Ali Koç'tan sert sözler!
- İsrail-Mısır sınırında çatışma
- 'Hançer' göndermesini açıkladı
- Bahçeli muhalif basını hedef gösterdi
- Tavuğa tecavüz ederken yakalandı!
- İki ayrı çöp konteynerinde erkek cesedi bulundu
- Astrolog Meral Güven'e soruşturma!