İliç soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturma kapsamında şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz da tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:23
İliç soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
Abone Ol google-news

İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelanla ilgili hazırlanan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterilen şirketin yatırım projelerinde müdürlük görevi yürüten Güney Afrikalı Shaun Schwartz dün gözaltına alandı.

Ankara'da mahkemeye çıkarılan Schwartz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İliç soruşturması kapsamında tutukla sayısı 13'e yükselirken, toprak altında olan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

 


Erzincan haberleri İliç haberleri tutuklama haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... İliç faciasında yeni gelişme: 4 kişi daha tutuklandı!

Son Dakika... İliç faciasında yeni gelişme: 4 kişi daha tutuklandı!
İliç faciası bilirkişi raporuna göre asli kusurlular arasında Murat Kurum da bulunuyor: ‘Dokunulmazlığı kaldırılsın’

İliç faciası bilirkişi raporuna göre asli kusurlular arasında Murat Kurum da bulunuyor: ‘Dokunulmazlığı kaldırılsın’
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir toprak kayması daha yaşandı!

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir toprak kayması daha yaşandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gerçek enflasyon oranını bilmek neden çok önemli? Mahfi Eğilmez'den çarpıcı 'enflasyon' yazısı: 'Ücretler de fiyatlar da kiralar da...'

Gerçek enflasyon oranını bilmek neden çok önemli? Mahfi Eğilmez'den çarpıcı 'enflasyon' yazısı: 'Ücretler de fiyatlar da kiralar da...'
Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı beyaza büründü
Son Dakika... Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Son Dakika... Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı

İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı
Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!

Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
Deniz Berktay ile Kuzeyden Notlar: Savaş Bulgaristan’ı nasıl böldü?

Deniz Berktay ile Kuzeyden Notlar: Savaş Bulgaristan’ı nasıl böldü?
Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı