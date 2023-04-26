İlk sefer bugün... Ankara-Sivas Hızlı Treni hareket etti!
İlk seferini bugün gerçekleştiren Ankara-Sivas Hızlı Treni yola çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ilk sefere dair, "Hızlı trenle yola çıktık! Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ta milletimizle buluşmaya geliyoruz!" dedi.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının ilk seferi bugün gerçekleşiyor.
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan kalkan trenin durakları Kırıkkale, Yozgat ve Sivas olacak.
"HIZLI TRENLE YOLA ÇIKTI!"
İlk sefere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şunları kaydetti:
"Hızlı trenle yola çıktık! Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ta milletimizle buluşmaya geliyoruz!"
Hızlı trenle yola çıktık!— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) April 26, 2023
Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ta milletimizle buluşmaya geliyoruz! pic.twitter.com/CWbP73YJXi
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