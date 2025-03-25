İlker Canikligil kimdir? Yönetmen İlker Canikligil'in filmleri

Flu TV adlı YouTube kanalında yayın yapan yönetmen İlker Canikligil’in bir taksi yolculuğuna dair anısını anlatırken kullandığı ifadeler ve ardından AKP seçmenlerini hedef aldığı iddia edilen sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canikligil hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Peki, İlker Canikligil kimdir? Yönetmen İlker Canikligil'in filmleri

İlker Canikligil kimdir? Yönetmen İlker Canikligil'in filmleri
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 18:32

İlker Canikligil’in, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadeler sosyal medyada tartışmalara yol açarken, İletişim Başkanlığı dijital medya koordinatörü Aslan Değirmenci, Canikligil’in sözlerini eleştirerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını duyurdu. Peki, İlker Canikligil kimdir? Yönetmen İlker Canikligil'in filmleri

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Üniversite eğitimini sürdürürken 1992 yılında Nöbetçi, 1994 yılında Ağaç ve 1995 yılında Uçmak İstiyorum isimli üç kısa film çekti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı.

1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde ders vermeye başladı. 2005 yılında kurgucu Walter Murch'ün The Blink of An Eye (Göz Kırparken) isimli kitabını Türkçeye çevirdi. 2006 yılında akademiden istifa etti, aynı yıl Ecinniler isimli dizinin pilot bölümünü yönetti ve kurgusunu yaptığı Gen filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü aldı. 2007 yılında Dijital Video ile Sinema isimli bir kitap çıkardı. 2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve Youtube kanalı FluTV'de içerik üretmeye başladı.

İLKER CANİKLİGİL FİLMLERİ

1992  Nöbetçi  

1994 Ağaç

1995 Uçmak İstiyorum  

1998 Kedi Gözü

2001 Simulacra

2006 Gen

2011 Tolerans

2017 Şarap ve Yumurta

2017 Kutu

2017 Allegretto

2018 İspanya'da Yağmur


Etiketler: #İlker Canikligil

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