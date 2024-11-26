İmalathanede çalışan işçi elini forklifte sıkıştırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde elini forklifte sıkıştıran işçi yaralandı.

İmalathanede çalışan işçi elini forklifte sıkıştırdı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:43

Olay, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sabah Sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi.

İşyerinde malzeme indiren Samethan D. (24), elini forklifte sıkıştırdı.

Sağ elinin baş parmağı parçalanan 24 yaşındaki işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç işçi tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Bursa #İşçi

İlgili Haberler

Yatağan’da iş cinayeti: 20 yaşındaki işçi öldü

Yatağan’da iş cinayeti: 20 yaşındaki işçi öldü
1 işçi hayatını kaybetmişti: Akkuyu Nükleer'den açıklama

1 işçi hayatını kaybetmişti: Akkuyu Nükleer'den açıklama
9 işçinin öldüğü İliç'teki maden faciasında yeni bilirkişi raporu: 'Kurum'un asli kusuru buharlaştı'

9 işçinin öldüğü İliç'teki maden faciasında yeni bilirkişi raporu: 'Kurum'un asli kusuru buharlaştı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler