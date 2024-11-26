İmalathanede çalışan işçi elini forklifte sıkıştırdı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde elini forklifte sıkıştıran işçi yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sabah Sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi.
İşyerinde malzeme indiren Samethan D. (24), elini forklifte sıkıştırdı.
Sağ elinin baş parmağı parçalanan 24 yaşındaki işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Genç işçi tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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