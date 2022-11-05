İmam Halil Konakcı kararına itiraz geldi: ‘Savcının yetkisi yok’

05 Kasım 2022 Cumartesi, 04:00

Avukat İsmail Sami Çakmak; kadınları hedef alan imam Halil Konakcı hakkındaki suç duyurusuna “işleme konulmama” kararı verilmesi nedeniyle yeniden inceleme isteminde bulundu. Çakmak, savcının böyle bir karar verme yetkisi olmadığını belirtti.

Cumhuriyet; 30 Ekim’de, kadınları “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyen imam Konakcı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, jet hızıyla “işleme konulmama” kararı verildiğini gündeme getirdi.

Avukat Çakmak, söz konusu karara karşı yeniden inceleme isteminde bulundu. Kararın “yasalara ve hukuka aykırı olduğunu” vurgulayan Çakmak, “Dilekçemi keyfi bir şekilde işleme koymama gibi bir yetkisi yok” dedi. Kararda, Danıştay’ın bir kararına atıf yapıldığını aktaran Çakmak, “Cumhuriyet savcısı, Danıştay 1. Dairesi’nin kararını, verdiği karara gerekçe yapamaz çünkü bu karara göre yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı. Çakmak, kararın bir örneğinin, savcı tarafından kişisel bilgileriyle birlikte Diyanet’e gönderilmesine ise “İhbarcı veya şikâyetçinin kimlik bilgilerinin gizli tutulması hükmünü niçin ve hangi amaçla hiçe saydı? Olağan bir savcılık uygulaması değil” dedi.

