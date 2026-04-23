'İmamoğlu mektubu' ile tanıştılar: Özgür Özel 23 Nisan'da koltuğunu Elisa'ya devretti

23.04.2026 14:31:00
DHA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki makam koltuğunu 5'inci sınıf öğrencisi Elisa Dok'a devretti. Özel, Elisa ile partisinin Hatay mitingi sırasında tanıştıklarını belirterek, "Annesi ile birlikte mitingi izliyorlardı. Sonra otobüsün arkasına geldi, 'Ekrem Başkan'a selam söyleyin' diyerek bana mektup verdi" dedi.

Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında TBMM'deki makamında çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Özel, bayramlarını kutladı.

Özel, 23 Nisan geleneği olarak makam koltuğunu Hatay Samandağ Tekebaşı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi depremzede Elisa Dok'a devretti.

Özel, Elisa ile partisinin Hatay mitingi sırasında tanıştıklarını belirterek, "Annesi ile birlikte mitingi izliyorlardı. Sonra otobüsün arkasına geldi, 'Ekrem Başkan'a selam söyleyin' diyerek bana mektup verdi. Sonra Samandağ İlçe Başkanımız ile gittiler ve o günden bu yana görüşüyoruz. Daha sonra bana, '23 Nisan'da koltuğa oturmak istiyorum' diyerek başvuruda bulundu" dedi.

'23 NİSAN GELECEĞİMİZİN SİMGESİDİR'

Koltuğu devralan Elisa Dok ise, şu ifadeleri kaydetti:

"Öncelikle bugün bu anı ölümsüzleştirdiğiniz için teşekkür ederim. Bugün burada milletimizin egemenliğini ilan ettiği ve çocuklara armağan ettiği çok özel bir günü kutlamak için toplandık. 23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda bağımsızlığımızın ve geleceğimizin simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü biz çocuklara armağan ederek geleceğin teminatının bizler olduğunu vurgulamıştır çünkü çocuklar yarının büyükleri, ülkemizin umudu ve aydınlık yarınların mimarlarıdır.

23 Nisan 1920'de TBMM açılmış ve millet iradesi resmen yönetimde söz sahibi olmuştur. Bu tarih halkın kendi kaderini tayin ettiği önemli bir dönüm noktasıdır. Sevgili arkadaşlarım bizler bu güzel vatanın emanetçileri olarak çok çalışmalı ve kendimizi en iyi şekilde yetiştirerek ülkemizi daha ileri taşımak için çaba göstermeliyiz."

Ardından Özgür Özel, çocuklara hediyeler verdi. 

