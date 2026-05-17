İmamoğlu'na destek paylaşımı yapmıştı: Eser Yenenler AKP'nin etkinliğinde sunucu oldu

AKP'nin Kocaeli'nde düzenlediği 'Gençlik Şöleni'ne katılan şarkıcı Merve Özbey’in, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek paylaşımları nedeniyle etkinlikten çıkarıldığı iddialarının yankıları sürerken, etkinliğe ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

Etkinliğin sunuculuğunu yapan Eser Yenenler’in 7 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı “Her şey çok güzel olacak” paylaşımı gündem oldu.

Yenenler, söz konusu paylaşımı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesinin ardından yapmıştı.

AKP'Yİ KARIŞTIRDI!

Paylaşımın yeniden gündeme taşınmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, AKP'li yöneticileri etiketleyerek organizasyona tepki gösterdi. Bazı paylaşımlarda ise, Eser Yenenler’in etkinlikte sunuculuk yapmasının sert bir dille eleştirilmesi dikkat çekti.

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Akit gazetesi de konuya ilişkin bir haber yayımladı. Haberde, Yenenler’in geçmişteki paylaşımı üzerinden eleştiriler yöneltildiği ve etkinlikte sunuculuk yapmasının tartışma yarattığı ifade edildi:

"Şölende sunuculuk yapan Eser Yenenler'in ise 2019'daki paylaşımı sosyal medyada AK Parti'liler tarafından tepkiye yol açtı. YSK tarafından seçimlerin iptal ettirildiği gün olan 6 Mayıs 2019'dan bir gün sonra 7 Mayıs 2019'da kendi sosyal medya hesabından yaptığı 'Her şey çok güzel olacak' paylaşımı sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada bazı duyarlı vatandaşlar 'Her şey güzel olacak diyen Eser Yenenler sunucu imiş, yakıştımı bu' serzenişinde bulundu. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Gönül Dağı oyuncusu Burak Haktanır ise, Eser Yenenler'in AK Parti şöleninde sunuculuk yapmasının tartışmalı bir tercih olduğunu savundu."

Provokatif paylaşımları ile bilinen Furkan Bölükbaşı ve kız arkadaşı Nisa Çaydan da, Eser Yenenler'in söz konusu paylaşımını alıntılayarak, Yenenler'in etkinlikte sunuculuk yapmasına tepki gösterdi.