İmamoğlu'ndan 'İnan Güney' tepkisi: 'Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe yeni bir halka daha eklediniz'

19.08.2025 16:05:00
Haber Merkezi
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasına tepki göstererek, “Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe yeni bir halka daha eklediniz. Yaptıklarınızın hukukla izah edilemeyeceğini, yaşattıklarınızdan sonra adaletten bahsedilemeyeceğini gayet iyi biliyorsunuz. Ama unutmayın; millet bu yaşananları tek tek not ediyor” dedi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasına tepki gösterdi.

"MİLLET BU YAŞANANLARI TEK TEK NOT EDİYOR"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“İddianameyi hazırlayıp, akla karanın ortaya çıkmasına imkan tanıyacağınıza zulmü büyütmeye devam ediyorsunuz. Sadece dedikodularla, elinizde hiçbir delil yokken Beyoğlu Belediye Başkanımızı ve yol arkadaşlarımı gözaltına aldırdınız, tutuklattınız. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe yeni bir halka daha eklediniz.

Yaptıklarınızın hukukla izah edilemeyeceğini, yaşattıklarınızdan sonra adaletten bahsedilemeyeceğini gayet iyi biliyorsunuz. Ama unutmayın; millet bu yaşananları tek tek not ediyor. Ve günü geldiğinde, sandıkta öyle bir tokat atacak ki, yaptıklarınıza pişman olacaksınız.

O çok sevdiğiniz, vazgeçemediğiniz koltuklarınızı bırakıp gideceksiniz. Siz gideceksiniz ki Türkiye yeniden demokrasiye kavuşsun. Siz gideceksiniz ki milletimiz rahata ersin. Ne kadar kaçarsanız kaçın. Günü geldiğinde bu millet size, bir kişiden büyük olduğunu gösterecek.”

