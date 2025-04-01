İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrenciler cinayet hükümlüleriyle aynı koğuşa konuldu, gelen tepkiler sonuç verdi!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 22:47

Güncelleme: 01.04.2025 - 22:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyon sonrası düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan beş öğrenci, Marmara (Silivri) Cezaevi’nde cinayet suçundan mahkûm olmuş adli hükümlülerle aynı koğuşa konuldu.

Öğrencilerin yaşadığı bu hukuksuzluk, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Avukatların, milletvekillerinin ve insan hakları savunucularının girişimleri sonucu öğrenciler daha güvenli bir koğuşa nakledildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Avukat Ekin Bircan, müvekkillerinin yaşadığı güvenlik tehdidini ve hukuka aykırı uygulamaları şu sözlerle dile getirdi:

"Müvekkillerimizden beş öğrenci, Silivri Cezaevi’ne sevk edilmelerinin ardından, büyük çoğunluğu cinayet suçundan mahkûm olmuş adli hükümlü ve tutuklularla aynı koğuşa yerleştirilmişti. Müvekkillerimiz, bu durum nedeniyle ciddi bir güvenlik endişesi yaşadıklarını, kendilerini tehdit altında hissettiklerini ve bu ortamda uyuyamadıklarını tarafımıza bildirmiştir."

Bircan, avukatlar olarak müvekkillerinin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü korumak için derhal harekete geçtiklerini belirtti. Bircan, "Bu süreçte, ilgili kamu otoriteleri, milletvekilleri ve cezaevi idaresi ile iletişime geçerek, öğrencilerin güvenli bir ortamda tutulmaları gerektiğini vurguladık. Gelen talepler sonucunda, müvekkillerimizin koğuşları değiştirilmiş ve arkadaşlarıyla aynı bölüme alınmıştır" dedi.

HUKUKÇULAR TAKİPTE

Cezaevindeki her bireyin insan haklarına uygun koşullarda tutulması gerektiğini vurgulayan Avukat Bircan, süreci yakından takip edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevinde bulunan her bireyin, tutulma koşullarının insan hakları ve hukuk kuralları çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Müvekkillerimizin haklarının ihlal edilmemesi için süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz."