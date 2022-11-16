İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' çıkışı: Hiçbir şekilde sokmayacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kanal İstanbul'a ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Bu beton katliamını bu şehre inşallah hiçbir şekilde sokmayacağız" dedi.
İBB'ye bağlı İSKİ, Arnavutköy’deki Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin günlük kapasitesini iki kat artıracak ikinci kademe ünitesini bugün devreye aldı. Böylece, tesisin 50 bin metreküp/gün kapasiteli arıtım gücü, toplam 100 bin metreküp/güne çıktı.
Tesisin ikinci kademe ünitesinin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burayı, Kanal İstanbul gibi bu şehri, bu ülkeyi alabora edecek bir kavramla hâlâ, yapamayacaklarını bildikleri halde meşgul etmelerini gerçekten anlamsız, gereksiz bir gündem olarak gördüğümü de ifade etmek isterim. Bu beton katliamını bu şehre inşallah hiçbir şekilde sokmayacağız ve bu şehrin kaderini böyle alabora edecek bir meseleyi İstanbul'a yük etmeyeceğiz" dedi.
"İSTANBUL'UN PARTİLİ İLÇESİ YOKTUR"
İmamoğlu, "İstanbul’un her ilçesine olduğu gibi Arnavutköy’e de özel önem veriyoruz ve hizmetlerimizi bu bilinçle yapıyoruz. İstanbul, bir bütündür. İstanbul'un partili bir ilçesi yoktur. Hiçbir ilçenin partisi olmaz. Her ilçe, bu ülkenin bir idari bölgesidir. İstanbul da o 39 ilçelik bir alanın bir bütünüdür, dünya kentidir. Bu bağlamda şehirlerimizin, ilçelerimizin her noktasına eşit hizmete, başta İSKİ olmak üzere, bütün kurumlarımız üzerinden de hassasiyetle, dikkatle devam ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Hiç bundan taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"SİYASETEN TEPİNİLECEK, TEPİŞİLECEK BİR ALAN DEĞİLDİR"
İmamoğlu, "İSKİ, siyaseten tepinilecek, tepişilecek bir alan, asla değildir. İstanbul'da insanımızı ilgilendiren her hususta böyle bir titizlik gerektirir, ama hani bir kısım tolerans gösterilebilir bazı konularda. Ama bura, öyle bir şey değil. Yaşamın kaynağı olan sudan bahsediyoruz. Suyun temiz bir biçimde evimize girmesinden bahsediyoruz. Çıkan kirli suyun arıtılarak, insanların yaşamını sürdürebilmesi için, çevre koşullarının sağlanması için, uluslararası kabul edilmiş normlara göre arıtılmasından bahsediyoruz. Az önce güzel delikanlının, çocuğumuzun ifade ettiği gibi, aslında insanların da sorumlu olduğu bir alandan bahsediyoruz. O bakımdan, her birimizin bu konuda hassas, titiz davranmak zorunluluğumuz vardır" diye konuştu.
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