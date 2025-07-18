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İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili mahkemeden 'iptal' kararı!

İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili mahkemeden 'iptal' kararı!

18.07.2025 11:22:00
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İHA
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İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili mahkemeden 'iptal' kararı!

İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç ile Emine Alangoya'nın nikâhın geçersiz olduğuna hükmederek evliliğin iptaline karar verdi.

İş insanı İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı. Önceki celsede mahkeme, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vermişti. Kıraç, Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu’nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç’a bir dizi nörolojik test yaptı.

Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar vermişti.

İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen evliliğin iptali için açılan davada duruşmaya taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme, Kıraç’ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline karar verdi.

 

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