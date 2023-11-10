İncirlik Hava Üssü’nden yükselen siren sesi panik yarattı

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Yurttaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 22:28
İncirlik Hava Üssü’nden yükselen siren sesi panik yarattı
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Merkez ilçe Sarıçam’da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi.

Mahalle sakinleri paniğe kapıldı.

Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.


Adana İncirlik Üssü Siren

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