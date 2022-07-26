İnebolu'da 12 nokta hariç hayvan beslemek yasak: 'Bunun adı tedbir değil, katliamdır'

26 Temmuz 2022 Salı, 11:27

Bianet'ten Tuğçe Yılmaz'ın haberine göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sokakta yaşayan hayvanların beslenmesine İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 2 Nisan 2021'de yasak getirildi.

12 besleme odak noktası dışında hayvanların beslenmesinin yasaklandığı İnebolu'daki hayvanların son fotoğrafları paylaşıldı.

Açlık ve hastalıkla mücadele eden hayvanların adeta ölüme terk edildiği İnebolu'da, belediye kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmetlerini vermiyor. Hayvanseverler ve hayvan aktivistlerine göre bu kararların anlamı, sahipsiz hayvan nüfusunu "Açlıkla ölüme terk ederek kontrol altına alma" girişimi.

BELEDİYE: "ASPARAGAS HABER"

Valilik ve Kaymakamlık ise tüm tepkilere rağmen sessizliğini koruyor. Konuya dair aradığımız İnebolu Kaymakamlığı bir açıklama yapmayarak, İnebolu Belediyesi'nin yetkili olduğunu söyleyerek belediyeye yönlendirdi.

İnebolu Belediyesi çağrı merkezinden sonra aktarıldığımız yetkili ise haberin "asparagas" olduğunu söyleyerek "Böyle bir durum söz konusu değil, sokak hayvanlarını besliyoruz. Görüntüler altı ay önce birisi tarafından paylaşıldı, asla doğru değil" dedi.

ERMAN PAÇALI: "GÖRÜLMEMİŞ REZALET"

Konuyla ilgili Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı ise, İnebolu'daki 77 köy ve 14 mahallede toplamda 12 besleme noktası olduğunu ve belediyenin belirlediği bu alanlar dışında hayvanları beslemenin yasak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Kaymakamlık, besleme noktalarının belirlenmesi kararını pandemiyle birlikte aldı ve bu karar hâlâ yürürlükte. Bu noktalar dışında besleme yapanlar hakkında işlem başlatılıyor. Geçen aylarda iki vatandaşa ceza kesildi hayvanları besledikleri için. Hayvanların durumu içler acısı. Açlıktan ölenler var. Bunun adı tedbir değil, katliamdır.

"Konuyla ilgili yetkili birçok kuruma başvuru yaptık; ama netice itibariyle henüz hiçbir kurumdan sağlıklı bir dönüş alamadık. Hem Kastamonu Valiliği'ne hem de İçişleri Bakanlığı'na yazılı bir şekilde müracaat ettik. Bizi en son geçen ay kaymakamlıktan aradılar ve kararı kaldırmayacağız dediler.

"HAYVANLAR PERİŞAN DURUMDA"

"Durum ortada, hayvanlar perişan durumda. Kararın temelinde şu yatıyor: Belediye yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve hayvanları açlıkla ölüme terk ederek hayvan nüfusunu kontrol altına almaya çalışıyor. Ki bu Türkiye'nin hiçbir yerinde görülmemiş bir rezalet."

Vakıf ise son olarak, 7 Temmuz 2022'de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na İnebolu Hıfsızsıhha Kurulu'nun 29 ve 35 numaralı kararlarının ivedilikle kaldırılması için başvurdu.