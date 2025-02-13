Cumhuriyet'in gündeme getirdiği kadına şiddet uygulayan sürüyle ilgili şoförlerden açıklama geldi

Malkoçoğlu Mahallesi’nden Kâğıthane Mahallesi'ne gitmek için Martı Tag üzerinden araç çağıran Esra K., sürücü tarafından fiziksel şiddete uğradı. Cumhuriyet'in gündeme getirdiği olayın ardından açıklama yapıldı.

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği kadına şiddet uygulayan sürüyle ilgili şoförlerden açıklama geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:47

Martı Tag uygulaması aracılığıyla Esra K. isimli yolcu, çağırdığı araçta 7 Şubat 2025 akşamı, fiziksel şiddete uğradı ve ölümle tehdit edildi. Bu olay, taşımacılık hizmetlerindeki güvenlik açıklarını tekrar gündeme getirdi.

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği olayın ardından Türkiye Şoförler ve Otomobiller Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner açıklama yaptı. Açıklamasında "TAG vb. korsan taşımacılık sistemlerini savunanları ve kullananları empati yapmaya davet ediyorum. O kadın siz ya da sizin ailenizden biri olabilirdi" ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #Martı Tag #şiddet #sürücü

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