İnegöl'de damat dehşeti; 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bayram Görel (35), evi terk edip baba evine dönen eşi Serap Gül Görel (35) ile kayınpederi Cevdet (63), kayınvalidesi Şaziye (56) ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü (25) tabancayla vurup yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.
Olay, saat 08.00 sıralarında İnegöl ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Serap Gül Görel, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip, 2 çocuğuyla birlikte baba evine yerleşti.
Bayram Görel, tabancasını yanına alıp kayınpederinin evini bastı. Bayram Görel, eşi Serap Gül ile kayınpederi Cevdet, kayınvalidesi Şaziye ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk'ü tabancayla vurduktan sonra silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.
Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bayram Görel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren 4 yaralıdan Cevdet Cantürk’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bayram Görel'in cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kondu.
Bayram Görel'in, eşinin evden ayrılmasından sonra İstanbul'a gittiği ve çocukları görmek için İnegöl'e döndüğü bildirildi.
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