İnfial yaratan Gabonlu öğrenci olayında 4 kez gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Karabük'te, cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun (17) şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp bırakılan sanık Dursun Acar 4'üncü kez sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:04
İnfial yaratan Gabonlu öğrenci olayında 4 kez gözaltına alınan şahıs tutuklandı
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Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği Dursun Acar da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen Dursun Acar mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı Dursun Acar, 4'üncü kez sevk edildiği mahkemece 'kuvvetli suç şüphesi' sebebiyle tutuklandı.


Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga karabük Cinayet

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