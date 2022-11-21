İngiltere, gözünü doktor ve sağlıkçılara dikti! Vize alma ve çalışma koşullarını kolaylaştırdılar

21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:33

İngiltere’de Brexit referandumu sonucu Avrupalı doktor, hemşire ve bakıcılar ülkesine döndü. Doktor ve hemşire maaşlarında son on sene içerisinde artış olmayınca binlerce Britanyalı sağlık çalışanı istifa etti. 140 bin sağlık çalışanı açığı yüzünden hükümet 50 bin doktor ve hemşire almak için vizeleri kolaylaştırdı.

DİL SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ

2020 Ağustos ayında çıkan sağlık çalışanları vizesi ile İngilizce yeterlilik seviyesi üst seviyeden orta seviyeye indirildi. Bu vize ile sağlık çalışanları İngiltere’de iş bulursa işe başladıktan sonra gereken denklik sınavlarına girebilecek. İngiltere’de çalışırken İngilizce seviyeleri daha hızlı gelişeceği düşünülerek bu kolaylık sağlandı.

30 yılı aşkın süredir İngiltere’de yaşayan vize danışmanı ve İngiltere’deki sağlık kuruluşlarına sağlık çalışanı bulan Herec firmasının direktörü Murat Mete Metin, dil seviyesinin düşürülmesiyle ilgi düşüncelerini şaşkınlıkla dile getirdi.

Metin, “İngiltere turist vizesi bile verirken kılı kırk yaran bir ülke. İngiltere’ye gelmek için onlarca vize türü var. Ama hiçbirinde bu denli kolaylık sağlandığını görmemiştim. Özellikle sağlık sektöründe öyle büyük bir açık var ki, B1 seviye İngilizce bile bu vizeyi almak için yeterli kabul ediliyor” diye konuştu.

SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ DÜZENLENDİ

Vize uzmanı, diğer vize türleriyle kıyaslama yapmak adına verdiği örnekte “Evlenerek yurt dışından eşini gitmek isteyenler hükümete sağlık sigortası ve vize ücreti ödemek zorunda. Tüm masraflar 5 sene sonunda ortalama 10 bin Sterlin tutarken sağlık çalışanı vizesiyle gelenler 5 senelik vize için toplam 479 Sterlin ödeyecek. Türkiye’den gelen sağlık çalışanları için 55 Sterlin de ekstra indirim var. Metin UK Viza olarak bu güne kadar binlerce vize işlemi yaptık ancak indirim yapılan bir vize türüne de ilk kez rastlıyoruz” diye konuştu.

21 GÜN İÇERİSİNDE CEVAP GELİYOR

Sağlık çalışanları vizesi 21 gün içinde cevaplanıyor. İngilizler. sektörde yaşadıkları soruna hızlı çözüm üretebilmek için sağlık çalışanı vizesi alan kişilerin eş ve çocuklarını da getirmesine izin veriyor. Bu vize türü ile İngiltere’ye gelen sağlık çalışanının eşleri otomatikman çalışma iznine hak kazanıyor ve istediği bir işte çalışabiliyor. Çocuklar da bu vizeyle Britanya’daki devlet okullarında ücretiz eğitim alabiliyorlar. Sağlık çalışanları bu vize türü ile 5 senelik bir çalışma sonrası sürekli çalışma iznine hak kazanıyor ve isterlerse 6. yılın sonunda Britanya vatandaşlığına başvurup, pasaport dahil tüm haklara sahip olabiliyor.

DOKTORLARIMIZ GÖÇ EDİYOR ŞİMDİ SIRA SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA

Türkiye’de son yıllarda AKP iktidarının yarattığı koşullar nedeniyle büyük bir beyin göçü yaşanıyor. Özellikle Almanya’ya binlerce Türk doktorun gittiği ve mesleklerini bu ülkede devam ettirdiği bilinen bir gerçek.

Sağlık çalışanlarının göçü, Türkiye’de donanımlı ve tecrübeli doktor kaybına neden oluyor. Göç sorununda AKP iktidarının sağlıkta şiddeti bir türlü önleyememiş olmasının da etkisi son derece büyük. Kısa zaman aralıklarıyla Türkiye’nin her yerinden doktor ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri gelmeye devam ediyor.

İngiltere’nin sağlık çalışanları için yarattığı koşullar sadece doktorları da kapsamıyor. Hemşireler, diş hekimleri, fizyoterapisler için de kolaylık sağlayarak sağlık sistemindeki kalifiye eleman eksiğini kapatmak istiyor. Bu da Türkiye gibi ekonomik koşulların zor olduğu ülkelerde yetişmiş insan kaybına neden oluyor.

HEMŞİRELER İÇİN ÖZEL EĞİTİM VAR

İngiltere'nin sağlık çalışanı getirtebilmek için belirlediği yeni vize türü ile İngiltere’ye giden hemşireler, çalıştıkları hastanelerde 6 hafta yoğun bir eğitimle OSCE sınavına hazırlanıyor. Bazı hastaneler kurs vermek yerine hemşireye 4 ay süre tanıyor. Sınavdan geçer not alamayan hemşireler 3 kez daha bu sınava girebiliyor. İngiltere’deki sağlık kuruluşlarına sağlık çalışanı tedarik eden bir ajans olduklarını söyleyen Murat Mete Metin, “İngiliz hemşireler için bile bu kadar kolaylık sağlanmıyor. OSCE sınavını geçen hemşirelere İngilizce seviyelerini C1 seviyesine getirdiğinde hemşirelik lisanlısı veriliyor. Üstelik bu sınav mesleki bilgileri içerdiği için zor bir sınav da değil” diyor.

DİŞ HEKİMLERİ VE FİZYOTERAPİSTLERE DE YOL AÇILDI

Diş hekimleri yardımcı seviyesinde işe alınıp denklik şartlarını yerine getirdiğinde diş hekimi olarak işlerine devam edebiliyorlar. Ancak yardımcı diş hekimliği yapmaları için denklik sınavı aranmıyor. Doktor ve hemşirelere tanınan kolaylıklar fizyoterapist, paramedik ve psikolog gibi diğer sağlık çalışanları için de tanındı. Vize şartları neredeyse aynı.

İNGİLTERE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE KADAR ÜCRET ALIYOR?

İngiltere’nin sağlık çalışanlarına sağladığı bu kolaylığın altında elbette sadece personel sıkıntısı değil ekonomik nedenler de yatıyor. İngiliz sağlık çalışanları kıdemleri arttıkça İngiliz Sağlık Sistemi NHS’e büyük bir mali yük olarak göze çarpıyor. Bu vize türü ile kalifiye sağlık çalışanlarını daha az ücret ödeyerek istihdam etmek elbette ki bir politika örneği. Peki İngiltere’de bir sağlık çalışanı ne kadar ücret alıyor?

Hemşireler ilk başladıklarında en alt kıdemde senelik 18 bin 546 Sterlin kazanıyor. En üst kıdemde (5 sene üzerinde tecrübesi olan) senelik 108 bin Sterlin'e kadar kazancını yükseltebiliyor.

Yeni mezun olmuş kalifiye bir doktor için maaş 29 bin Sterlin'den başlıyor ve deneyimli bir doktor için rakam 114 bin Sterlin'e kadar çıkıyor. Uzman doktorların kazançları daha da yüksek.

Nitelikli fizyoterapistlerin (Bant 5) için başlangıç maaşları 24,907 ile 30 bin 615 Sterlin arasında değişiyor. Kıdemli fizyoterapistler 31 bin 365 ile 37 bin 890 Sterlin arasında kazanabiliyor. Diş hekimlerinin geliri ise yaklaşık 43 bin Sterlin ila 92 bin Sterlin arasında farklılık gösteriyor.

Bu vize türü ile kalifiye elemanları çekmek isteyen İngiltere aslında kendi çıkarları adına doğru bir politika izliyor. Salgın döneminde mesleklerini bırakan ve Brexit sonrasında ülkeden ayrılan AB vatandaşı sağlık çalışanları çıkarıldığında geriye İngiltere’nin çoğunlukla yaşlı ancak daha deneyimli personel kalıyor. Deneyimli personel hem maliyet açısından hem de çalışma saatleri açısından sistemde tıkanmalara neden olabiliyor.