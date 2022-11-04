İngiltere’nin ilk Hindu başbakanı!

04 Kasım 2022 Cuma

Etnik azınlıktan gelen Rishi Sunak (42), 25 Ekim’de İngiltere’nin 2. en genç “başbakanı” oldu! 1960’larda Afrika’dan İngiltere’ye göç eden Hint kökenli bir aileden olan Sunak 12 Mayıs 1980 doğumlu...

Cambridge Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Sunak, Goldman Sachs için çalıştı ve daha sonra fon firmaları “The Children’s Investment ve Theleme Partners”ta ortak olarak görev yaptı. Bu süre boyunca hazırlanan bazı raporlar da Sunak’ın 2000’li yıllarda edindiği ABD’nin “Yeşil Kart” konumunu 2021 yılına kadar elinde tutmaya devam ettiğini ortaya çıkardı!

Gerek eşinin vergi durumu, gerek ikamet durumu hakkında yapılan bir soruşturma, Sunak’ın bakanlık kurallarını ihlal etmediğini belirledi...

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Sunak, üç kardeşin en büyüğü, Hint asıllı milyarder bir aileden Narayana Murthy’nin kızı Akshata Murthy ile evlendi!

Sunak ve eşi

2022’nin başında gazeteler, Sunak’ın eşi Akshata Murthy’nin “ikametgâhsız konumuna” sahip olduğunu, İngilte-re’de yaşarken yurtdışında kazandığı gelir için vergi ödemek zorunda olmadığını bildirdi.

Bu konumu, güvence altına almak yaklaşık 30.000 sterline mal oldu ve İngiltere’de tahmini 20 milyon sterlin vergi ödemekten kaçınmasına izin verdi!

Medya tartışmalarının ardından Murthy, 8 Nisan’da, küresel geliri üzerinden İngiltere’ye vergi ödeyeceğini ve konunun “kocam için bir oyalama olmasını istemediğini” de sözlerine ekledi!

Vergi durumunun ayrıntılarını kimin sızdırdığı konusunda soruşturma başlatıldı. İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer, Sunak’ı kendi ailesinin vergi yükümlülüklerini azaltırken sıradan İngilizler için vergi koyduğu gerekçesiyle “vergi ikiyüzlülüğü” ile suçladı.

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Sunak, 35 yaşında “Muhafazakârlar Partisinden” milletvekili seçildi... Osmanlı İçişleri Bakanı Ali Kemal ile Çerkes bir annenin torunu olan Başbakan Boris Johnson’ın istifasından sonra Sunak, iktidar hevesinin etkisiyle adaylığını koymuş ancak kadın aday Lis Truss karşısında yenilmişti!

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Rishi Sunak’ın en yakın rakibi bir başka kadın politikacı Penny Mordaunt (49) ise milletvekillerinden yeterince destek toplayamayınca adaylıktan çekildi. Kadın politikacı Mordaunt, Avam Kamarası lideri ve Lordlar Kamarası lideri olarak görev yapmaktadır. Mordaunt, Birleşik Krallık’ın ilk kadın savunma bakanıdır!

Mordount, yenilgisinden sonra şöyle konuştu:

“Şimdi bir sonraki başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak’a tam destek veriyorum!”

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Seçilmesinden sonra Sunak, “İngiltere’nin büyük bir ülke olduğunu ve bu ülkeye çok şey borçlu olduğunu” belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak, derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza kuşku yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım. Çünkü karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin ve çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek inşa etmenin tek yolu bu. Size dürüstlük ve alçakgönüllülükle hizmet edeceğime ve İngiliz halkına hizmet etmek için her gün çalışacağıma söz veriyorum!”

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Muhafazakârlar hâlâ büyük bir çoğunluğa sahipler; ancak parti şimdi Sunak’ın yasa çıkarmasını ve yönetmesini sağlayacak kadar birlik içinde arkasından gelmezse parti genel seçime gitmek zorunda kalacaktır.

Galler, İskoçlar, Kuzey İrlandalılar ve İngilizler olmak üzere günümüzde gerginlikler yaşayan dört ulus, “Birleşik Krallık”ı oluşturuyor!

Ancak Birleşik Krallık vatandaşlarının aralarında günümüzde en büyük sorunudur. “Avrupa Birliği’nden (AB)” ayrılma sürtüşmeleri, “Britanya-Dışarı” sözcüklerinin İngilizce kısaltması olan “Bre-xit”, bölünme olasılığını içeren İngiltere’nin en yoğun tartışmasıdır.

Krallığın odağındaki İngilizlerden farklılıkları, daha da yoğunlaştı. İskoçya ve Kuzey İrlanda halkı, AB’de kalmak için yoğun bir biçimde oy kullanmıştı. Sunak, AB üyeliğine ilişkin 2016 referandumunda Bre-xit’i desteklemişti!

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Sunak’ın adaylığı konusunda, 22 Ekim öğleden sonra kamuoyuna destek bildiren toplam milletvekili sayısı 100’ü geçti. 23 Ekim’de Sunak, aday olacağını açıkladı. Johnson’ın yarış dışı kalmasına karar vermesi ve Mordaunt’ın çekilmesinden sonra Sunak, Muhafazakâr Parti’nin yeni Başkanı ve Birleşik Krallık Başbakanı olarak ilan edildi.

25 Ekim 2022’de Kral III. Charles, Sunak’ı Birleşik Krallık Başbakanı olarak atadı. Bu, onu ilk İngiliz Asya başbakanı yaptı ve bu göreve gelen ilk Hindu oldu!