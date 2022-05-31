Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı

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Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde Ramazan Kadıncı (52), arazide otlayan ineklerini almaya gittiği sırada ayı saldırısına uğradı. Vücuduna 60 dikiş atılan Kadıncı, "Boğuşma anında çok bağırdım ve yere yattım. 'Ayı, sanırım beni, öldü' sandı öyle bıraktı. Bu ayılara çözüm bulunması gerekir" dedi.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 10:58

Karabük'te demir-çelik fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Kadıncı, Abdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi'ndeki annesi Fatma Kadıncı'yı ziyarete geldi.

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Bartın Ayı saldırı arazi

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