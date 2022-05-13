İnşaat işçisinin biriktirdiği 290 bin lirayı çalan hırsız eğlence mekanında yakalandı
Konya'da inşaat işçisinin ev almak için biriktirdiği parayı çalan hırsız eğlence mekanında gözaltına alındı.
Konya'da inşaat işçisi Ekrem Y, merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki ikametinden, ev alabilmek için biriktirdiği 290 bin liranın çalındığını fark etti.
Ekrem Y'nin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttüğü teknik çalışma ve detaylı kamera incelemesiyle şüphelinin M.S. olduğunu belirledi.
Harekete geçen polis, şüpheliyi çaldığı paraları bir eğlence mekanında harcarken yakaladı.
Gözaltına alınan M.S'nin üzerinde 120 bin, evindeki aramada ise 140 bin lira ele geçirildi.
Para sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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