İnşaat kazısında 'kafatası' paniği: Ekipler harekete geçti!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde inşaat kazısında işçileri tarafından bulunan kafatası ekipleri harekete geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kafatasının kime ait olduğu yapılan çalışmalar sonrasında netlik kazanacak.

İnşaat kazısında 'kafatası' paniği: Ekipler harekete geçti!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:32

Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerindeki boş arazide inşaat kazısı sırasında işçiler tarafından bulunan kafatası ekiplere bildirildi. Olay yerinde gelen ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında bulunan kafatasının kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenmesi gayesiyle Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #sakarya

İlgili Haberler

26 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

26 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Sakarya’da feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Sakarya’da feci kaza: Ölü ve yaralı var!
Sakarya'da silahlı kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler