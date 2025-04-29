İnşaat kazısında 'kafatası' paniği: Ekipler harekete geçti!
Sakarya’nın Karasu ilçesinde inşaat kazısında işçileri tarafından bulunan kafatası ekipleri harekete geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kafatasının kime ait olduğu yapılan çalışmalar sonrasında netlik kazanacak.
Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerindeki boş arazide inşaat kazısı sırasında işçiler tarafından bulunan kafatası ekiplere bildirildi. Olay yerinde gelen ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında bulunan kafatasının kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenmesi gayesiyle Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #sakarya
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